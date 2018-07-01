Брянцев предупредили об опасном препарате для животных
Брянских владельцев животных предупредили об опасном противопаразитарном препарате.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, выявлено несоответствие требованиям качества образца лекарственного препарата «Альбен®С» (серия 101017, срок годности 10.2020) производства ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» (Московская область).
Россельхознадзор приостановил продажу опасной серии антигельминтика для ветеринарного применения.
В случае наличия препарата в продаже брянцев просят сообщить об этом по адресу: 241519, Брянский район, Путевка, улица Рославльская, 3. E-mail veter@online.debryansk.ru. Телефон 8 (4832) 41-09-67.
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