В Клинцовском районе отец, моривший детей голодом, поучил год работ

В Клинцовском районе вынесли приговор в отношении нерадивого отца.

Как сообщает региональная прокуратура, на протяжении 2017 и 2018 годов дети мужчины и их мать неоднократно не ночевали дома, боясь расправы со стороны отца, ведущего аморальный образ жизни и регулярно их избивавшего.

Также отец не давал пользоваться кухней – в результате дети оставались голодными.

Суд приговорил жителя Клинцовского района к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор уже вступил в силу.