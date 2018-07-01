Валуев указал брянскому студенту путь в большую политику
Депутат Госдумы Николй Валуев объяснил студенту из Брянска, как попасть в большую политику.
Студент Анатолий, окончивший третий курс факультета истории и международных отношений Брянского госуниверситета имени академика Петровского, сообщил Валуеву, что ему «крайне интересна политика».
«Я очень давно хотел ей заниматься, перечитал много книжек по политологии, политической философии, даже политической экономии. Как мне начать работать в политической сфере?» – поинтересовался он у депутата на странице компании по продаже электроинструмента, лицом которой тот является.
Валуев сообщил Анатолию, что он «уже ей занимается».
«Много читаете, следите за информацией, анализируете, думаете. База очень важна. Выберите себе партию, чье направление вы поддерживаете и принимаете. Также вы вправе создать свою партию, все дороги перед вами открыты», – заявил он.
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