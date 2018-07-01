«Кристи» Коломейцева окончила президентскую академию и оголила грудь

Дочь брянского бизнесмена Александра Коломейцева устроила фотосессию в мантии по случаю окончания президентской академии народного хозяйства и госслужбы.

О радостном событии 22-летняя «Кристи» Коломейцева сообщила своим подписчикам в Insatagram – но на этот раз она была немногословна. Какой специальностью овладела Кристина в президентской академии, не сообщается.

В подтверждение прохождения обучения она выложила фото с дипломом. «С такой улыбкой я иду дальше ❤️❤️❤️ Всех поздравляю 💎», – написала брянская звезда Insatagram (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

На еще одном снимке Кристина позирует в мантии и шапочке, кокетливо оголив левую грудь.

«Совершенство», – восхищяются подписчики. «Будь самой счастливой доченька ,всем врагам на зло 💋💋💋💋💋», – поддержала ее мать Олеся Коломейцева (орфография и пунктуация автора. – Ред.).