Жители Флотской в Брянске вброд переходят огромную лужу – мэрия молчит

Жители микрорайона Деснаград вновь пожаловались чиновникам на огромную лужу, отравляющую им жизнь.

Напомним, в июне один из местных жителей опубликовал на странице городской администрации фото дороги XXI века из кирпичей и поддонов. Тогда его жалоба осталась без ответа.

Обрушившиеся на Брянск ливни только усугубили ситуацию. На этот раз житель Флотской предложил вниманию городских чиновников «видеозарисовки путешественника из 10-го микрорайона в Деснаград».

На записи видно, что пешеходам приходится преодолевать гигантскую лужу по щиколотку в воде. Не лучше приходится и автомобилистам.

«Уважаемая администрация! Сделайте с этим что-нибудь», – просит автор записи мэрию. Ответа пока так и не последовало.