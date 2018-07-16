На Кургане в Брянске установят 120 фонарей и видеонаблюдение

Курган Бессмертия в Брянске благоустроят за 15 миллионов рублей.

Как сообщает городская администрация, благоустройство Кургана Бессмертия продолжится в этом году. 15 миллионов рублей выделили из областного бюджета.

На эти деньги на Кургане реконструируют систему освещения: от площади Воинской славы до главного мемориала, также вокруг него установят 120 фонарей, саму звезду подсветят современной подсветкой.

Также на Кургане установят систему видеонаблюдения. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу.