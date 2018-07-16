В брянском магазине незаконно работала гражданка Украины

В магазине в Фокинском районе Брянска выявили нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает региональная прокуратура, в одном из продуктовых магазинов незаконного трудилась гражданка Украины. Документов, разрешающих работу в России, у нее не оказалось.

По административной статье «Несоблюдение работодателем установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов деятельности» заведующую магазином оштрафовали на 25 тысяч рублей.