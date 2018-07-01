Под Новозыбковом захоронили почти 2 тонны смородины
В Брянской области уничтожили крупную партию ягод.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, в пункте пропуска Красный Камень инспекторы остановили машину под управлением белоруса, перевозившего 1,7 тонны черной смородины (на фото).
Документы на смородину, подтверждающие ее происхождение и безопасность, он предъявить не смог. Маркировочные этикетки на таре также отсутствовали.
Смородину неизвестного происхождения утилизировали путем захоронения после предварительного измельчения на территории ООО «Управляющая Компания «ТБО «Ратово» в Новозыбковском районе.
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