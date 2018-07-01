Брянцы смогут бесплатно послушать группу «Любэ»
Группа «Любэ» выступит в честь 145-летия БМЗ – концерт бесплатный.
20 июля Брянский машиностроительный завод устроит праздник #ОткрытыйЗавод, посвященный 145-летию основания.
Как сообщили на БМЗ, в программе театрализованные шоу «Зарисовки о железоделательном заводе», «Дыхание войны», «Расцвет социализма», «БМЗ-245».
В заводском музее откроется выставка личных вещей первого директора завода Владимира Крахта, предоставленных его потомками. Также запланирована премьера фильма «Портрет неизвестного» об основателе завода Петре Губонине.
Дети смогут покататься на экскурсионном паровозике и попробовать себя в роли машиниста современного магистрального тепловоза на симуляторе, полностью имитирующем процесс управления локомотивом.
В завершение праздника состоится концерт группы «Любэ».
Для заводчан пятница, 20 июля, объявлена выходным, а для всех жителей города в этот день – свободный вход на предприятие.
Начало праздничной программы в 12.30.
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