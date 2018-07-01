В День крещения Руси в Брянске развернут полевую кухню
28 июля в Брянске отметят День крещения Руси.
В этом году отмечается его 1030-летие.
Как сообщает региональное правительство, во всех приходах Брянской епархии пройдут праздничные богослужения.
Главной площадкой праздника традиционно станет Брянский Свято-Троицкий кафедральный собор. Божественную литургию возглавит митрополит Брянский и Севский Александр.
Программа праздника:
9.00-11.30 – божественная литургия (верхний ярус собора), молебен, крестный ход.
12.00-13.00 – праздничный концерт на территории Кафедрального Собора с участием творческих коллективов Брянска и области. Угощение на свежем воздухе (полевая кухня), выставка детского творчества «Русь православная», работа детской площадки и тематической фотозоны, акция «Русь православная. Начало», в рамках которой состоится тематическая познавательная викторина с призами для победителей.
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