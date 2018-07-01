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Дорогу от Севска до Комаричей на Брянщине отремонтировали

Опубликовано Сегодня, 10:39

Капитальный ремонт  межрайонной дороги Комаричи-Севск завершился.

Как сообщает ГТРК Брянск, обновление четырех километров дорожного полотна обошлось региональному бюджету в 9 млн рублей.

Движение по отремонтированной дороге достаточно оживленное и, чтобы увеличить срок службы нового асфальта, ремонтные работы велись с использованием новых технологий.

Напомним, в Брянской области  капремонт также ждет трассы  Новозыбков - Трубчевск и Новозыбков - Красная гора. На ремонт  областных дорог в 2018 году выделено более 700 млн рублей.

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