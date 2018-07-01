Дорогу от Севска до Комаричей на Брянщине отремонтировали

Акция «Внимание, переезд!» проходила в Смоленском регионе Московской железной дороги с 14 июня по 14 июля и была направлена на профилактику дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

В Смоленске в ближайшем будущем может появится свой паровоз-памятник, сообщил на своей странице в социальной сети «фейсбук» бывший пресс-секретарь регионального отделения МЖД Андрей Евсеенков.

В Смоленской области подготовка к отопительному сезону 2018/2019 в муниципалитетах идет с разным успехом. Хуже всего процесс продвигается в четырех районах: Ярцевском, Починковском, Новодугинском и Монастырщинском, сообщила начальник профильного департамента Елена Соколова.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, инвестировал свыше 47 млн рублей в повышение эффективности системы контроля качества на производстве говядины с начала 2018 года.

В Смоленске разоблачили уклониста: чтобы не идти в армию молодой человек принес в военкомат поддельные справки, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

В Смоленске жители двух улиц 20 июля, в пятницу, без холодной воды, сообщает пресс-служба «Горводоканала».

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Напомним, в Брянской области капремонт также ждет трассы Новозыбков - Трубчевск и Новозыбков - Красная гора. На ремонт областных дорог в 2018 году выделено более 700 млн рублей.

Движение по отремонтированной дороге достаточно оживленное и, чтобы увеличить срок службы нового асфальта, ремонтные работы велись с использованием новых технологий.

Как сообщает ГТРК Брянск, обновление четырех километров дорожного полотна обошлось региональному бюджету в 9 млн рублей.

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