В Брянске к осени отремонтируют 39 школ и 43 садика
Новый учебный год ряд брянских школьников начнет в обновленных школах: к 1 сентября в городе планируется отремонтировать 39 учебных заведений, сообщили на планерке при главе Брянской городской администрации.
Также ремонт ждет 43 детских садика. В общей сложности на приведение в порядок школ и садиков запланировано 54,4 млн рублей, отметили в мэрии. Практически половина всех средств (25,6 млн рублей) уйдет на ремонт крыш. Кроме этого, планируется в восьми школах и детсадах обновить коммуникации, еще кое-где - заменить окна. Полмиллиона потратят на ремонт потолков в школе № 3. А в школе № 59 и детсадах №99 и 158 появятся новые столовые.
Кстати, по словам чиновников в школах №№14, 17, 19, 43, лицее №27 и детском саду №9 оконные блоки уже заменили.
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