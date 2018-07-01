«Брянскэнергосбыт» составил «черный» список управляющих компаний-должников
Пятнадцать управляющих компаний Брянска попали в «черный список» должников филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» - все вместе они задолжали 340 млн. рублей.
Пятерку лидеров антирейтинга возглавило ООО «НТУ» с долгом в 45,1 млн. рублей. На втором и третьем месте в списке должников - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (долг 12,2 млн. руб.) и ООО «Домоуправление №11» (долг 8,1 млн. руб.) Замыкают пятерку МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района с долгом в 6,2 млн. рублей и ООО «СЦ Бежица» (долг 3,4 млн. руб.).
Составляя «Черный список» управляющих компаний-должников «Брянскэнергосбыт» учитывал уровень платежной дисциплины УК, способность вести своевременные расчеты, урегулированность договорных отношений и долговые споры.
–В «черный» список вошли исполнители коммунальных услуг, которые систематически нарушают платежные обязательства и накапливают дебиторскую задолженность. Мы считаем, что потребители должны знать о недобросовестности своих управляющих организаций,- отметил директор филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» Валерий Гричанный. - Собственники могут заставить УК работать добросовестно, либо сменить ее. Кроме этого, потребители могут перейти на прямые расчеты с поставщиком энергоресурсов.
Ознакомиться с полным списком недобросовестных управляющих компаний можно на сайте филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго»
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