Брянцев приглашают написать народную книгу Великой Отечественной войны

Брянский краеведческий музей запустил акцию «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта» и призывает жителей региона поделиться подобными письмами, чтобы вместе написать народную книгу истории Великой Отечественной войны.

Работники музея планируют создать электронный архив фронтовых писем. Принести письма из семейного архива и рассказать их историю могут все желающие до 1 сентября об их отправителях и адресатах. Акция года. Уже 17 сентября по итогам акции в музее откроется тематическая выставка.

Напомним, на базе Брянского краеведческого музея работает филиал московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы», задача которого - создать единое музейное пространство в области военной истории XX века.

Приносить письма можно по адресу: площадь Партизан, 6, с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 64-47-96