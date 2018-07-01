Брянцев приглашают написать народную книгу Великой Отечественной войны
Брянский краеведческий музей запустил акцию «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта» и призывает жителей региона поделиться подобными письмами, чтобы вместе написать народную книгу истории Великой Отечественной войны.
Работники музея планируют создать электронный архив фронтовых писем. Принести письма из семейного архива и рассказать их историю могут все желающие до 1 сентября об их отправителях и адресатах. Акция года. Уже 17 сентября по итогам акции в музее откроется тематическая выставка.
Напомним, на базе Брянского краеведческого музея работает филиал московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы», задача которого - создать единое музейное пространство в области военной истории XX века.
Приносить письма можно по адресу: площадь Партизан, 6, с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Справки по телефону: 64-47-96
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