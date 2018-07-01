Первомайский мост в Брянске разобрали на 60%

В Брянске на 60% разобрали старое полотно Первомайского моста, вторую очередь которого должны отремонтировать в 2018-2019 годах за 300 млн рублей, сообщает пресс-служба брянской городской администарции.

Из 13 пролетов 8 уже демонтировали. В ближайшее вермя начнутся работы по подготовке свайного поля.

«Контролировать работу подрядчика, кроме технического надзора, будут и природоохранные ведомства. С федеральной лабораторией заключен договор на регулярный мониторинга качества воды в Десне в районе проведения работ», - рассказала в ходе выездного совещания на объекте начальник городского управления ЖКХ Галина Сафонова.