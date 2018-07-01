Первомайский мост в Брянске разобрали на 60%
В Брянске на 60% разобрали старое полотно Первомайского моста, вторую очередь которого должны отремонтировать в 2018-2019 годах за 300 млн рублей, сообщает пресс-служба брянской городской администарции.
Из 13 пролетов 8 уже демонтировали. В ближайшее вермя начнутся работы по подготовке свайного поля.
«Контролировать работу подрядчика, кроме технического надзора, будут и природоохранные ведомства. С федеральной лабораторией заключен договор на регулярный мониторинга качества воды в Десне в районе проведения работ», - рассказала в ходе выездного совещания на объекте начальник городского управления ЖКХ Галина Сафонова.
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«Мираторг» инвестировал свыше 47 млн рублей в развитие системы менеджмента качества на производстве говядины с начала 2018 года
Задавайте вопросы, УФАС на связи Законодательство о закупках изменилось
В УФАС поступает все больше вопросов о нововведениях в сфере закупок, связанных с изменением законодательства. Заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова внесла ясность в ситуацию.
«Ростелеком» стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил специальную номинацию. Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.