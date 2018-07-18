Умер брянский тренер Петр Евстратов

18 июля ушел из жизни Петр Евстратов, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

Петр Евстратов родился 26 июня 1950 года в Брянске. С 1970 года работал тренером по спортивной гимнастике.

В 1968 году окончил Брянский техникум физической культуры. Мастер спорта СССР, тренер высшей категории, судья всероссийской категории. Неоднократный победитель и призер Республиканских и Всероссийских соревнований.

С 1968 года работал тренером-преподавателем по спортивной гимнастике. За время работы в спортивной школе подготовил 10 мастеров спорта СССР и Российской Федерации, более 30 кандидатов в мастера спорта, свыше 200 спортсменов массовых разрядов.

Коллектив школы по спортивной гимнастике выразил глубокие соболезнования родным и близким Петра Евстратова.