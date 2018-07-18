Умер брянский тренер Петр Евстратов
18 июля ушел из жизни Петр Евстратов, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.
Петр Евстратов родился 26 июня 1950 года в Брянске. С 1970 года работал тренером по спортивной гимнастике.
В 1968 году окончил Брянский техникум физической культуры. Мастер спорта СССР, тренер высшей категории, судья всероссийской категории. Неоднократный победитель и призер Республиканских и Всероссийских соревнований.
С 1968 года работал тренером-преподавателем по спортивной гимнастике. За время работы в спортивной школе подготовил 10 мастеров спорта СССР и Российской Федерации, более 30 кандидатов в мастера спорта, свыше 200 спортсменов массовых разрядов.
Коллектив школы по спортивной гимнастике выразил глубокие соболезнования родным и близким Петра Евстратова.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как отличить рекламу от объявления?
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.
«Ростелеком» стал партнером конкурса технологических проектов GoTech и учредил специальную номинацию. Компания рассчитывает найти и запустить пилоты с разработчиками лучших решений для умного города и дома, повышения безопасности, цифровизации промышленности, повышения качества сбора и аналитики данных, удаленного предоставления услуг, развлечения и досуга.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.