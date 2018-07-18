Чернов обнародовал «интересные бумаги» о Брянском перинатальном центре
Брянский журналист Александр Чернов опубликовал документы о многочисленных нарушениях в перинатальном центре городской больницы № 1.
«Ко мне попали копии интересных бумаг, в которых содержится очень тревожная, и даже пугающая, информация из официальных документов, которые составлены по результатам проверок, проведенных в перинатальном центре в прошлом году региональным управлением Роспотребнадзора по требованию прокуратуры Брянской области. Вскоре после случившихся в медучреждении диких трагедий – массовой гибели младенцев, которая до сих пор не забылась», – сообщил Чернов на своей странице в соцсети.
По его словам, «содержащиеся в них данные заставляют волосы вставать дыбом», полученная информация «заставляет крепко призадуматься».
Он отмечает, что вопреки заявлениям чиновников о том, что «все нормально», на самом деле в перинатальном центре, открытом президентом Владимиром Путиным в марте 2017 года, далеко «не все нормально».
По данным Чернова, «проверяющим удалось обнаружить много нарушений «санитарного законодательства и условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей».
В частности, в центре якобы «не обеспечен питьевой режим новорожденных в соответствии с требованиями нормативной документации», «при проведении туалета новорожденных используется один на всех (чудовищная и ничем не объяснимая экономия!!!) один пинцет и одна емкость для стерильной воды для умывания на всех новорожденных, находящихся в палате» и «отсутствовал (возможно, подобное есть и сегодня) контроль за передачей экстренных извещений на инфекционные заболевания новорожденных».
«Тем временем в Бежицком районном суде Брянска продолжается закрытый для публики гражданский процесс, на котором становятся известны все новые и все более нелицеприятные подробности. Вместе с тем Следственный комитет никак не огласит данные важных экспертиз: в ведомстве утверждают, что они будут готовы только к осени. Но если все описанное выше действительно происходило и было зафиксировано в перинатальном центре уже после скандала с гибелью более чем десятка младенцев, то где гарантия, что этого всего нет там и сейчас? Такой гарантии в условиях отсутствия важной информации попросту нет», – также заявил Александр Чернов.
Напомним, расследование о массовой гибели новорожденных в Брянском перинатальном центре продлили до 21 сентября.
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