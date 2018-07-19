В Брянске пенсионерка заработала 28 тысяч, прописав 56 мигрантов

В Брянске будут судить предприимчивую пенсионерку.

Как сообщает региональная прокуратура, 56-летняя жительница Володарского района незаконно прописала 56 иностранных граждан. С каждого она взяла по 500 рублей, в общей сложности заработав 28 тысяч рублей.

Женщине предъявили обвинение по уголовной статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Ей грозит до трех лет заключения.