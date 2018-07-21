На брянских фермах нашли антисанитарию

В трех брянских хозяйствах выявили грубые нарушения ветеринарного законодательства.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, внеплановые проверки прошли в СХПК «Кистерский», ООО «СП Дружба» и ООО «Городищенское». Хозяйствам выдали предписания об устранении нарушений, однако те их проигнорировали.

По данным Россельхознадзора, территории хозяйств так и остались не огорожены, что способствует проникновению посторонних лиц и диких животных. На въездах не оборудованы ветеринарно-санитарные объекты, обеспечивающие обработку шасси и колес и препятствующие проникновению возбудителей различных инфекционных заболеваний.

Виновных привлекли к административной ответственности. В общей сложности их оштрафовали на 20 тысяч рублей. Руководству ферм все же предстоит устранить все нарушения.