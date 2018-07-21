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«Джентльмен»: в Брянске сфотографировали купающуюся под зонтом пару

Опубликовано Сегодня, 09:30

В Брянске пара, стоящая в озере под зонтом, попала в объектив фотоаппарата.

Романтичную сцену запечатлели 21 июля в Большом Полпино. «Жена в машине сидела и не могла не запечатлеть такой кадр», – рассказал брянец Анатолий Цуренков.

Судя по фото, проливной дождь застал мужчину и женщину в водоеме. Решив не прерывать отдых, кавалер галантно раскрыл над головой дамы зонт.

«Настоящий мужик», «Джентльмен», «Романтика», – умиляются одни интернет-пользователи. «Когда у жены новая прическа, а у тебя риск остаться без ужина», – шутят другие.

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