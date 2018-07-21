Авиационный праздник в честь Камозина собрал сотни брянцев

Начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Николай Колпачков уволен с занимаемой должности. Кадровое решение принял губернатор области Алексей Островский.

Строительство ливневки в районе перекрестка улиц 1-я Брянская и Верхне-Рославльская в Смоленске обернется для автомобилистов закрытием проезда здесь более чем на месяц, сообщает горадминистрация.

В Смоленске установить герб города, отлитый из старых собранных смолянами ключей, планируется на входе в парк 1100-летия Смоленска, сообщает smollenta.ru

«Квадра» завершила ремонт теплосети на Поповке, и горячая вода вернулась в дома смолян, проживающих на пяти улицах Промышленного района города, сообщает пресс-служба предприятия.

В Смоленске закончилось строительство спортплощадки между школами № 11 и 34. Идет процедура приемки работ.

Глава региона Алексей Островский после звонка одной из жительниц Духовщины в программу «Народ хочет знать» на «Авторадио-Смоленск», где он был гостем, взял на карандаш проблему стихийного рынка в данном райцентре и обещал лично его проверить.

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