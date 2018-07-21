Брянск не прошел проверку «Ревизолушки»

В эфир телеканала «Пятница» вышел брянский выпуск шоу «Ревизорро. Дети».

В Советском районе Брянска во дворе двухэтажного дома ведущая Ирина Ух обнаружила груду искореженного железа на месте детской площадки. Чиновник, ответственный за содержание площадки, попытался скрыться от съемочной группы. «Вы нарушаете мои права!» – заявил он, однако позже все же согласился «выехать на место и разобраться».

Детскую площадку вскоре убрали – программа «Ревизорро. Дети» в свою очередь подарила детям новые качели.

По следам своей предшественницы Елены Летучей Ирина Ух заглянула в кафе «Хрустик» на улице Красноармейской и обнаружила там антисанитарию и тараканов. «Ситуация в этом заведении изменилась не к лучшему, а к худшему. Здесь не прислушиваются к советам», – заявила она.

На Кургане Бессмертия ведущую шокировал старый лыжный трамплин, на который забираются подростки.

В закусочной «Стопка» взорам членов съемочной группы предстали плесень в соусе и «неприятного вида» продукты. Кроме того, в закусочной беспрепятственно продали спиртное несовершеннолетнему – после вмешательства «Ревизолушки» на место прибыли полицейские.

Побывала Ирина Ух и в студенческом общежитии БГУ имени академика Петровского, поразившись убогости, в которой приходится жить брянским студентам.

«Я рада, что смогла сделать жизнь брянских детей хоть немного комфортней и безопасней, и надеюсь, что взрослые, от которых зависит качество жизни молодого поколения, сделают правильные выводы и поймут, что главная причина всех проблем – их равнодушие», – заключила «Ревизолушка».