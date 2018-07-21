В Брянске подростка сфотографировали на вершине железнодорожного моста

В Брянске сфотографировали опасную подростковую забаву.

Как сообщает автор опубликованного в соцсетях снимка, подросток взобрался на вершину старого железнодорожного моста по пути из Володарского района к «Домаршу». «Пацану жить надоело», – отмечает он.

Жители Брянска сообщают, что «там постоянно молодняк тусуется, курят, пьют, делают надписи – обычное подросковое поведение».

Отписались в комментариях и сами любители экстремального времяпрепровождения. «Сколько раз там был там классно и безопасно», «Там нет проводов, на этот мост много людей залезают», – рассказали они.