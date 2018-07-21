В Клинцах депутата погорел на покупке роддома за 12,5 миллиона рублей

Депутат Клинцовского горсовета приобрел здание роддома за 12,5 миллиона рублей.

Напомним, в 2016 году депутат купил недвижимость, ранее находившуюся в собственности Клинцов. По договору ее стоимость составила 12,5 миллиона рублей. Между тем в 2013-2015 годах депутат и его супруга на двоих заработали лишь 700 тысяч рублей.

Как сообщают местные СМИ, речь идет о здании бывшего роддома – якобы на его месте планировали построить многоэтажку.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В результате по решению суда недвижимость конфискуют в пользу государства.