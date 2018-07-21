Посетители бани в Суземке рисковали сгореть заживо

Общественную баню в Суземке признали опасной для посетителей.

Как сообщает региональная прокуратура, помещение бани не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в нем отсутствовали знаки пожарной безопасности, дымоходы отопительных печей не побелены, не соблюдались сроки перезарядки огнетушителей, а светильники эксплуатировались со снятыми колпаками.

После вмешательства прокуратуры суд обязал ООО «Суземкакомсервис» устранить нарушения. Руководителя предприятия также оштрафовали на 6 тысяч рублей.