Брянские призывники будут нести почетный караул в Москве
Призывники из Брянска будут служить в Преображенском полку.
Как сообщает региональное правительство, 21 июля в Музее Победы на Поклонной горе около 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу.
Церемония прошла в Зале славы Музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена около 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.
В числе новобранцев – призывники из Брянска, Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Вологды, Республики Карелия, Республики Татарстан и других регионов.
Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.
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