Брянские призывники будут нести почетный караул в Москве

Призывники из Брянска будут служить в Преображенском полку.

Как сообщает региональное правительство, 21 июля в Музее Победы на Поклонной горе около 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу.

Церемония прошла в Зале славы Музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена около 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

В числе новобранцев – призывники из Брянска, Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Вологды, Республики Карелия, Республики Татарстан и других регионов.

Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Требования к кандидатам – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.