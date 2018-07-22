Судки наступают на проспект Ленина в Брянске

Овраги вплотную подобрались к проспекту Ленина в Советском районе Брянска.

На днях в результате сильных дождей в Нижний Судок начали съезжать молодые клены, высаженные вдоль тротуара. Горожане сообщают, что вслед за деревьями поехала и тротуарная плитка.

«И неужели никому дела нет? 300 метров от цитадели! Кстати, и плитка на тротуаре тоже слегка поехала уже», – пишут брянцы в соцсетях, отмечая, что «это все потому что убрали кусты, которые росли по краю тротуара».