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Водитель получил 4 года за гибель двух девушек в ДТП под Брянском

Опубликовано Сегодня, 13:00

Суд признал 22-летнего водителя виновным в гибели двух девушек в Выгоничском районе.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 11 ноября 2017 года на 25-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.

Житель Стародубского района за рулем Geely СК-1 вопреки знакам пошел на обгон и на встречной полосе врезался в грузовой тягач DAF.

Две 25-летние пассажирки Geely погибли от травм. Годовалая девочка получила тяжелые травмы. Также в ДТП пострадали водитель легковой иномарки и четырехлетний мальчик.

Суд приговорил водителя к четырем годам колонии-поселения. В течение трех лет ему запрещено управлять транспортом.

Приговор в силу еще не вступил.

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