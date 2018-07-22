Водитель получил 4 года за гибель двух девушек в ДТП под Брянском

Суд признал 22-летнего водителя виновным в гибели двух девушек в Выгоничском районе.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 11 ноября 2017 года на 25-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией.

Житель Стародубского района за рулем Geely СК-1 вопреки знакам пошел на обгон и на встречной полосе врезался в грузовой тягач DAF.

Две 25-летние пассажирки Geely погибли от травм. Годовалая девочка получила тяжелые травмы. Также в ДТП пострадали водитель легковой иномарки и четырехлетний мальчик.

Суд приговорил водителя к четырем годам колонии-поселения. В течение трех лет ему запрещено управлять транспортом.

Приговор в силу еще не вступил.