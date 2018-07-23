В брянском поселке решили переставить памятник Ленину

В Смоленской области в соответствии с принятым 3 июля федеральным законом «О внесении изменений в статью 72 УК РФ» каждому восьмому осужденному могут сократить срок лишения свободы, сообщает региональное УФСИН.

На Старой смоленской дороге водители массово нарушают ПДД. На YouTube появился ролик с видеорегистратора.

В Смоленской области 31 июля в деревне Проверженка Починковского района пройдет Всероссийский День льняного поля – 2018, сообщает обладминистрация.

СМУП «Горводоканал» просит жителей Смоленска помочь в мониторинге состояния канализационных колодцев и сообщать об открытых люках.

В Смоленске по подозрению в коррупции задержали бывшего начальника департамента Смоленской области по образованию и науке Николая Колпачкова. Об этом стало известно 24 июля.

В Смоленске наемный рабочий, трудившийся у частного лица, погиб, провалившись в траншею, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

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