«Самая честная» девушка Брянска не может найти хозяина кошелька
Жительница Брянска разыскивает владельца найденного ею кошелька.
Об этом горожанка Катя Дядина (на фото) рассказала на своей странице в соцсети.
«В этом городе, по ходу, один честный человек. Это я!!!» – заявила она.
По словам девушки, в начале июля она нашла в «Линии» в Советском районе кошелек с весомой суммой денег. Она обратилась в полицию и передала кошелек правоохранителям.
«Найдется владелец – скажу, где человек может забрать... Денежных средств нормально. Я, конечно, понимаю, что многие подумают, что уже никогда они не найдутся, но вот ситуация! Хочу найти владельца, а содействия нет!!!» – удивляется Катя Дядина.
Она также сообщила, что не нуждается в благодарности. «Все мы люди и, может быть, не подозреваем сами, что сейчас кто-то из наших близких плачет, попрощавшись со своей пенсией, или зарплатой», – отмечает девушка.
Пока владелец кошелька не нашелся.
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