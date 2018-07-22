«Самая честная» девушка Брянска не может найти хозяина кошелька

Жительница Брянска разыскивает владельца найденного ею кошелька.

Об этом горожанка Катя Дядина (на фото) рассказала на своей странице в соцсети.

«В этом городе, по ходу, один честный человек. Это я!!!» – заявила она.

По словам девушки, в начале июля она нашла в «Линии» в Советском районе кошелек с весомой суммой денег. Она обратилась в полицию и передала кошелек правоохранителям.

«Найдется владелец – скажу, где человек может забрать... Денежных средств нормально. Я, конечно, понимаю, что многие подумают, что уже никогда они не найдутся, но вот ситуация! Хочу найти владельца, а содействия нет!!!» – удивляется Катя Дядина.

Она также сообщила, что не нуждается в благодарности. «Все мы люди и, может быть, не подозреваем сами, что сейчас кто-то из наших близких плачет, попрощавшись со своей пенсией, или зарплатой», – отмечает девушка.

Пока владелец кошелька не нашелся.