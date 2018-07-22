В парке Толстого в Брянске вспомнят Валентина Динабургского
В Брянске пройдет вечер памяти Валентина Динабургского «Мгновения вечности».
Как сообщает городская администрация, инициатором мероприятия выступило Городское объединение парков культуры и отдыха. Дата выбрана неслучайно: 26 июля Валентину Динабургскому исполнилось бы 96 лет.
Место выбрано также неслучайно. Парк Толстого неразрывно связан с именем Динабургского: он много лет был здесь директором, именно у него возникла идея создания уникальных деревянных скульптур, благодаря ему городской парк приобрел статус парка-музея и получил имя Алексея Константиновича Толстого.
В вечере памяти примут участие сотрудники Брянской библиотеки имени Тютчева, члены областной писательской организации Союза писателей России, друзья, коллеги, ученики Валентина Давыдовича, сотрудники музеев и библиотек, деятели искусства и жители города.
В программе – показ видеофильма о жизни Валентина Динабургского, воспоминания, чтение его стихов.
Мероприятие начнется в 17.00 на летней эстраде.
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