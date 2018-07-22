В Белых Берегах в 21-й раз украли ковш со святого источника

Ковш на святом источнике в Белых Берегах в 21-й раз стал жертвой воров.

«На дворе XXI век, а у нас со святого источника пропал 21-й ковш, – сообщает группа поселка в соцсети. – Раньше их раскалывали, а после того как добрый человек принес железный, его украли, хотя он и продержался полтора месяца».

Жителей Белых Берегов призвали «научиться жить в гармонии с окружающим нас миром, ценить труд людей, которые делают нашу жизнь чуточку красивее».

«Хоть камеру вешай», – предлагают одни жители поселка. «Камеру тоже украдут», – рассуждают другие.

Напомним, в марте вандалы украли 14-й по счету ковш у источника.