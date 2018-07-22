В Белых Берегах в 21-й раз украли ковш со святого источника
Ковш на святом источнике в Белых Берегах в 21-й раз стал жертвой воров.
«На дворе XXI век, а у нас со святого источника пропал 21-й ковш, – сообщает группа поселка в соцсети. – Раньше их раскалывали, а после того как добрый человек принес железный, его украли, хотя он и продержался полтора месяца».
Жителей Белых Берегов призвали «научиться жить в гармонии с окружающим нас миром, ценить труд людей, которые делают нашу жизнь чуточку красивее».
«Хоть камеру вешай», – предлагают одни жители поселка. «Камеру тоже украдут», – рассуждают другие.
Напомним, в марте вандалы украли 14-й по счету ковш у источника.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как отличить рекламу от объявления?
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.
Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность: только в июне жители центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. В Брянской области видеонаблюдение от «Ростелекома» с наступлением лета решили подключить более 70 человек. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.