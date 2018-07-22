«Умер бы у очередного кабинета»: дочь пациента рассказал о мытарствах в брянской больнице

Дочь пожилого пациента обвинила сотрудников Дятьковской центральной районной больнице в равнодушии и высокомерии.

Очередная жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения. По словам ее автора Киры, 16 июля ее отец обратился в больницу с диагнозом «гидроторакс левого легкого».

«Учитывая, что слова «жидкость в легком по второе ребро» для отца были неожиданными, т. к. он столкнулся с ними впервые, а также пожилой возраст и имеющиеся заболевания, дальше я пошла вместе с ним. Кроме этого, у отца было явно затрудненное дыхание, он дышал практически через раз, – рассказала дочь пациента. – С 15.00 до 17.00 часов я с отцом прошла столько кабинетов и врачей, что, если бы он был один, то, наверное, умер бы на ступеньках больницы или под дверью очередного кабинета».

Процитируем рассказал Киры: «Мы пришли в приемный покой и попросили позвать хирурга для консультации, но нас отправили в поликлинику к хирургу на прием. В регистратуре не нашли карточку и в грубой форме: «Откуда мы знаем, по каким врачам вы ходите», – отправили ее искать в кардиологическое отделение, где ее не оказалось. В конце концов карточка нашлась в кабинете невропатолога, при этом с работницей регистратуры пришлось общаться на повышенных тонах. Отсидев очередь к хирургу, мы услышали: «Зачем вы ко мне пришли? Этим занимаются терапевты. Идите в 311-й кабинет». Придя в 311-й кабинет, где находится завтерапией, мы услышали: «Здесь надо разбираться, от чего это. Может, туберкулез, может, онкология. От слов «туберкулез» и «онкология» отец весь посерел. Зачем говорить слова, если еще ничего не определено? Мы снова пошли в приемный покой, добились встречи с дежурным хирургом. Посмотрев снимки, тот сказал, что это не его компетенция, а терапевта, повернулся и ушел. Я даже слова сказать не успела. Единственная фраза его запала мне в голову: «Никто не хочет брать на себя ответственность». Вызвали терапевта. Ждем 40 минут. Приходит терапевт, кричит, что вечно она в этой больнице крайняя. Мне пришлось извиняться практически за их внутренние ссоры, в которых мы оказались крайними. В конце концов отца госпитализировали в терапию, а вечером хирург откачал жидкость».

«Зачем надо было нас мурыжить два часа, гонять от одного к другому? Зачем пациенту знать о ссорах медиков? Почему на каждый мой вопрос о состоянии отца я встречала лишь высокомерный взгляд?» – недоумевает женщина.

По ее словам, «сегодня состояние отца стабильное, но что будет дальше, никто не объясняет».

«Я все понимаю: нехватка кадров, хроническая усталость врачей, компетенция по направлениям. Но почему сотрудники в приемном покое, врач-рентгенолог, кардиолог, поселковый терапевт с пониманием относятся к проблеме, все объясняют, помогают, а другие, в том числе работники регистратуры, позволяют себе грубить, вести себя высокомерно и выставлять свои ссоры напоказ? Хамство, высокомерие, формальный подход к работе, равнодушие, плохое отношение к пациентам – вот мой личный опыт от общения с персоналом Дятьковской ЦРБ», – заключила она.