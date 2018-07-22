«Умер бы у очередного кабинета»: дочь пациента рассказал о мытарствах в брянской больнице
Дочь пожилого пациента обвинила сотрудников Дятьковской центральной районной больнице в равнодушии и высокомерии.
Очередная жалоба опубликована на сайте областного департамента здравоохранения. По словам ее автора Киры, 16 июля ее отец обратился в больницу с диагнозом «гидроторакс левого легкого».
«Учитывая, что слова «жидкость в легком по второе ребро» для отца были неожиданными, т. к. он столкнулся с ними впервые, а также пожилой возраст и имеющиеся заболевания, дальше я пошла вместе с ним. Кроме этого, у отца было явно затрудненное дыхание, он дышал практически через раз, – рассказала дочь пациента. – С 15.00 до 17.00 часов я с отцом прошла столько кабинетов и врачей, что, если бы он был один, то, наверное, умер бы на ступеньках больницы или под дверью очередного кабинета».
Процитируем рассказал Киры: «Мы пришли в приемный покой и попросили позвать хирурга для консультации, но нас отправили в поликлинику к хирургу на прием. В регистратуре не нашли карточку и в грубой форме: «Откуда мы знаем, по каким врачам вы ходите», – отправили ее искать в кардиологическое отделение, где ее не оказалось. В конце концов карточка нашлась в кабинете невропатолога, при этом с работницей регистратуры пришлось общаться на повышенных тонах. Отсидев очередь к хирургу, мы услышали: «Зачем вы ко мне пришли? Этим занимаются терапевты. Идите в 311-й кабинет». Придя в 311-й кабинет, где находится завтерапией, мы услышали: «Здесь надо разбираться, от чего это. Может, туберкулез, может, онкология. От слов «туберкулез» и «онкология» отец весь посерел. Зачем говорить слова, если еще ничего не определено? Мы снова пошли в приемный покой, добились встречи с дежурным хирургом. Посмотрев снимки, тот сказал, что это не его компетенция, а терапевта, повернулся и ушел. Я даже слова сказать не успела. Единственная фраза его запала мне в голову: «Никто не хочет брать на себя ответственность». Вызвали терапевта. Ждем 40 минут. Приходит терапевт, кричит, что вечно она в этой больнице крайняя. Мне пришлось извиняться практически за их внутренние ссоры, в которых мы оказались крайними. В конце концов отца госпитализировали в терапию, а вечером хирург откачал жидкость».
«Зачем надо было нас мурыжить два часа, гонять от одного к другому? Зачем пациенту знать о ссорах медиков? Почему на каждый мой вопрос о состоянии отца я встречала лишь высокомерный взгляд?» – недоумевает женщина.
По ее словам, «сегодня состояние отца стабильное, но что будет дальше, никто не объясняет».
«Я все понимаю: нехватка кадров, хроническая усталость врачей, компетенция по направлениям. Но почему сотрудники в приемном покое, врач-рентгенолог, кардиолог, поселковый терапевт с пониманием относятся к проблеме, все объясняют, помогают, а другие, в том числе работники регистратуры, позволяют себе грубить, вести себя высокомерно и выставлять свои ссоры напоказ? Хамство, высокомерие, формальный подход к работе, равнодушие, плохое отношение к пациентам – вот мой личный опыт от общения с персоналом Дятьковской ЦРБ», – заключила она.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как отличить рекламу от объявления?
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.
Более 5,5 тысяч жителей ЦФО пользуются услугой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома». Сервис быстро набирает популярность: только в июне жители центральной России приобрели более тысячи видеокамер для наружного и внутреннего видеонаблюдения. В Брянской области видеонаблюдение от «Ростелекома» с наступлением лета решили подключить более 70 человек. Внешние камеры всепогодны и вандалоустойчивы, что удобно, например, для наблюдения за машиной во дворе.
Брянские железнодорожники продолжают плановые работы по ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, направленные на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» обеспечили энергоснабжение межрегиональной агропромышленной выставки – демонстрации «День поля-2018», которая прошла 13-14 июля в Выгоничском районе.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.