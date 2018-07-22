В Брянске появились улицы Добрая, Семейная, Полпинская и Высокая

В Брянске четырем новым улицам присвоили названия.

Вопрос депутаты Брянского горсовета обсуждали на 53-м очередном заседании.

Как сообщает горсовет, проектируемые улицы расположены в поселке Большое Полпино Володарского района. Здесь планируют выделять участки многодетным семьям.

По решению депутатов Брянска новые улицы будут называться Доброй, Семейной, Полпинской и Высокой. Названия предложили местные школьники.

Как пояснили в горсовете, «чтобы определить самые удачные названия для новых улиц, был проведен местный референдум»: «В результате вопросы о присвоении наименований новым улицам Большого Полпино депутаты поддержали единогласно».

«Жители поселка очень ответственно подошли к этому топонимическому вопросу, придумали интересные названия. Конечно, мы приветствуем такие инициативы и с удовольствием их поддерживаем», – сообщил глава Брянска Александр Хлиманков.