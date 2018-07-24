«В ад!»: дорога на Центральном кладбище шокировала брянцев

Новая дорога на Центральном кладбище в Советском районе Брянска шокировала горожан.

Снимки опубликованы в соцсетях. Как сообщает их автор, рабочие соорудили дорожное покрытие из строительного мусора – в результате посетители кладбища рискуют переломать ноги, о движении техники речи и вовсе не идет.

«Дорога в ад!», «А травматолог рядом с этой дорогой пациентов обслуживает? Кошмар», «Зато за места 50 к и более дерут», – возмущаются горожане.



