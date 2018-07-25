28 июля в Бежице отключат газ и воду
28 июля ограничат газо- и водоснабжение ряду потребителей в Бежицком районе Брянска.
Как сообщает городская администрация, с 9.00 до 20.00 газа не будет по адресам:
– переулок Брянский, 63, 65, 67;
– поселок Октябрьский;
– микрорайон Автозаводец.
Ограничения связаны с работами по замене отключающего устройства на газопроводе высокого давления d 500 мм, которые ведет АО «Газпром газораспределение Брянск».
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