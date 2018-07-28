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В Брянске пройдет благотворительный фестиваль Animal Fest

Опубликовано Сегодня, 09:30

В Брянске пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных Animal Fest.

Его организует приют «Второй шанс». Фестиваль начнется 19 августа в 12.00 в Майском парке в Бежицком районе.

В программе анимация для детей и взрослых, ярмарка мастеров, фудкорт, контактная выставка приюта, выступление творческих коллективов.

Собранные деньги будут направлены на содержание бездомных животных приюта «Второй шанс».

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