В Брянске пройдет благотворительный фестиваль Animal Fest
В Брянске пройдет благотворительный фестиваль в поддержку бездомных животных Animal Fest.
Его организует приют «Второй шанс». Фестиваль начнется 19 августа в 12.00 в Майском парке в Бежицком районе.
В программе анимация для детей и взрослых, ярмарка мастеров, фудкорт, контактная выставка приюта, выступление творческих коллективов.
Собранные деньги будут направлены на содержание бездомных животных приюта «Второй шанс».
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