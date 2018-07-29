Брянские казаки первыми получили «президентские» удостоверения
Казаки Брянского отдельского казачьего войска стали первыми в центральной России, кто получил новые документы.
Форму документа утвердил президент Владимир Путин. Удостоверение подтверждает, что казак внесен в реестр и принял обязательства по несению государственной или муниципальной службы.
По словам атамана Брянского отдельского казачьего общества Василия Игрунева, казаки, чьи имена внесли в реестр, могут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных бедствий, охране общественного порядка. В случае необходимости они обязаны первыми встать на защиту Родины.
Учтенных в реестре казаков ставят на особый учет в военкоматах. В документе указан чин казака и место прохождения военной службы.
Как сообщает региональный департамент внутренней политики, удостоверения нового образца первыми получили брянские казаки, активно участвующие в патриотическом воспитании молодежи и занимающиеся сохранением и преумножением казачьих традиций и культуры. Всего для Брянска получено более 100 первых удостоверений.
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