«Смекалистые соседи» соединяют балконы лестницами в Брянске

В Брянске заметили лестницы между балконами на разных этажах.

Два фото опубликованы в соцсетях. «Новостройка. Смекалистые соседи», – сообщает автор одного из них Дмитрий Настасин.

На снимке видно, что два балкона многоэтажки соединены между собой металлической лестницей. Аналогичная конструкция установлена и в пятиэтажке по улице XXII Съезда КПСС в Бежицком районе, сообщает автор второго снимка Артем Салогуб.

Брянцы называют владельцев квартир «семьей Ворониных». В числе других версий о причинах установки лестниц – торговля спиртным и супружеские измены.

«Кладка ограждения балкона в полкирпича, и еще такую конструкцию повесили. Я бы не рискнул. Это все до поры до времени... пока на голову кому-нибудь не упадет «экспериментатор», – также отмечает горожанин под ником Константин Брянский.