В Брянске водителя привлекут к ответственности по видео из соцсети

В Брянске автомобилиста привлекут административной ответственности по видео, выложенному в социальной сети.

Как сообщает городской ОГИБДД, запись была опубликована в группе «Нарушение ПДД Брянск». На ней видно, что 31 мая около 18.40 у дома № 98 по улице Калинина водитель «Шевроле» пошел на обгон на пешеходном переходе с выездом на встречную полосу.

По итогам административного расследования в отношении водителя составили административный протокол. Решение по делу примет мировой суд.