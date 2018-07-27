В Брянске водителя привлекут к ответственности по видео из соцсети
В Брянске автомобилиста привлекут административной ответственности по видео, выложенному в социальной сети.
Как сообщает городской ОГИБДД, запись была опубликована в группе «Нарушение ПДД Брянск». На ней видно, что 31 мая около 18.40 у дома № 98 по улице Калинина водитель «Шевроле» пошел на обгон на пешеходном переходе с выездом на встречную полосу.
По итогам административного расследования в отношении водителя составили административный протокол. Решение по делу примет мировой суд.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как отличить рекламу от объявления?
Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий Брянского УФАС Наталья Александровна Новикова разъяснила, что не является рекламой.
В Центральной России стартовала акция «Ростелекома» «Играй по промо-цене 2.0». По её условиям абоненты услуги «Домашний интернет» и пакета «Домашний интернет + Интерактивное ТВ» смогут два месяца пользоваться тарифом «Игровой» по сниженной цене.
Московский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (МТЦФТО) продолжает развивать сервис по перевозке инертных грузов для региональных дорожных предприятий по закольцованным маршрутам, которые повышают надежность и сроки доставки грузов.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги исполнения налоговых обязательств за 6 месяцев 2018 года. За отчетный период филиал отчисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды составили 276,6 млн. рублей.
Группа компаний «Надежда» открыла старт продаж нового дома (строительная позиция №13) в одном из самых ярких и современных микрорайонов Брянска – «Академический» на территории Старого аэропорта.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.