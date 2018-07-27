В Карачевском женском монастыре выставят правую руку Иоанна Предтечи

В Карачевский Николо-Одрин женский монастырь будут принесены частицы святых мощей из Свято-Георгиевского Мещовского мужского монастыря.

Как сообщает Брянская епархия, для поклонения будут доступны редкие святыни: ковчег с частицей правой руки пророка Иоанна Предтечи, которой он касался Христа при крещении, и ковчег с самыми большими в России частицами мощей мучениц Веры, Надежды и Любови.

У святых мощей будет ежедневно совершаться молитва, освящение воды, масла и просфор.

Святыни будут пребывать в Николо-Одрином монастыре с 13 августа по 13 сентября.