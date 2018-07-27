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Брянцы пожаловались на бои за 5 рублей в маршрутке

Опубликовано Сегодня, 10:30

В маршрутном такси в Брянске произошел конфликт из-за 5 рублей.

О нем в соцсетях сообщила одна из очевидцев Анастасия Иваныкина. По словам девушки, 29 июля за несколько минут до 22.00 в маршрутку № 52 у «Аэропарка» начали садиться пассажиры. Большинство оплатили проезд но ночному тарифу – 25 рублей. Одна пассажирка переплачивать отказалась, сославшись на то, что в маршрутку она села до 22.00.

«Водитель возмущается и отказывается ехать, аргументируя тем, что девушка должна 5 рублей, т. к. уже было 22.00 (но это не так). Далее водитель возмущается и поясняет: «Неважно, когда вы сели, главное, когда машина тронулась, вот машина тронулась в 22.05, значит, все должны платить по 25 рублей», – рассказала Анастасия Иваныкина.

По ее словам, девушка так и не доплатила 5 рублей. «Вся маршрутка защищала девушку (кроме одной женщины, которая выгоняла девушку на улицу, и всех, кто был за нее), парень даже внес за нее 5 рублей», – также сообщила свидетельница конфликта.

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