Брянский депутат Валуев «с трудом представляет», как инвалиды живут на 8488 рублей

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев порассуждал о маленьких пенсиях.

«Как прожить инвалиду на пенсию в размере 8488 рублей? В то же время не забыть заплатить за газ, свет и воду. Заплатив земельный и имущественный налог», – поинтересовался у народного избранника в Сети Андрей из города Шахты.

«Я действительно с трудом могу представить, как людям приходится выживать на эти деньги, оплачивая все перечисленные платежи», – сообщил Валуев.

«А вы какого ответа от меня ждали?» – заключил он.