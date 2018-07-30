«Он плакал, как ребенок»: жители Белых Берегов спасли сбитого фурой щенка

Активисты из Белых Берегов спасли щенка, попавшего под фуру.

ЧП произошло 27 июля.

«Он плакал, как ребенок, словами не описать. Но он жив! Нас трое, кто взялись его спасать, но у нас совсем нет опыта. Щенка мы отвезли на снимок в Брянск. У него три перелома задних лап: два бедренной и берцовой», – сообщила группа поселка в соцсети.

На операцию потребовалось 7 тысяч рублей – неравнодушные жители Белых Берегов оперативно собрали нужную сумму.

В результате щенка, который оказался девочкой, благополучно прооперировали. Сейчас животное проходит двухнедельную реабилитацию.



