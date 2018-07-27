Умерла брянский ветеран библиотечного дела Людмила Власова

8 августа жители Промышленного района Смоленска вновь будут с горячей водой, сообщили в пресс-службе предприятия «Квадра».

Жители поселка Гедеоновка и Трамвайного проезда остались без холодной воды из-за ремонтных работ, которые проводятся на водопроводе, сообщили в пресс-службе городской администрации.

рагедия чуть не произошла на реке Вопь в Смоленской области – едва не погибла девушка, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

Смолянин выразил негодование по поводу «автохамов», которые как попало паркуются на зеленой зоне и тротуаре по улице Кловской, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Автобус въехал в иномарку Volkswagen на кольце проспекта Строителей в областном центре, сообщил очевидец в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

«Большой вклад Людмила Николаевна как заведующая научно-методическим отделом внесла в работу по упорядочению библиотечной сети, централизации государственных библиотек и организацию всероссийского соревнования библиотек всех систем и ведомств», – также отметили в библиотеке.

Как сообщает областная библиотека имени Тютчева, Людмила Власова много сил, энергии и любви вложила в организацию библиотечного обслуживания жителей региона, пропаганду книги и повышение квалификации библиотечных кадров.

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