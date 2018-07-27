«Сидишь, любуешься»: брянцы делят пляж с коровами

В Брянске сфотографировали пару, отдыхающую на пляже вместе с коровами.

Рогатых вновь заметили на озере Орлик. Местные жители рассказали, что животных держит пенсионерка – именно они делят пляж с горожанами. Также любители отдыха на Орлике рассказали, что коровы нередко задевают припаркованные у озера машины, а нужду справляют прямо в озеро.

«Вот так сидишь, любуешься коровами, а тебя бац и сфоткали. Мне кажется, пару все вполне устраивает», – шутят интернет-пользователи, комментируя снимок.

Некоторые из них заявляют, что «коровы намного чище, чем некоторые из людей, которые засирают все вокруг себя всяким хламом мусором, а корова может только органическое удобрение сбросить на землю или в воду».