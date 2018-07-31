Одна из самых красивых женщин России проведет в Брянске конкурс среди полных

Екатерина Ампилогова, вошедшая в топ-10 конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018», проведет в Брянске конкурс среди полных девушек.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети. Она организует первый в Брянске конкурс красоты «Топ модель Брянск категории плюс». Возраст участниц от 18 до 35 лет.

«Не надо стесняться – надо гордиться!» – обратилась к участницам Екатерина Ампилогова.

Победительница представит Брянск на конкурсе «Топ Модель России категории плюс» в Москве.