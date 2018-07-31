Прокурор помог жителю Злынки избежать штрафа за выгул животных

Житель Злынки с помощью прокуратуры избежал ответственности за выгул животных.

Как сообщает региональная прокуратура, начальник МКУ «Отдел ЖКХ и благоустройства» администрации Злынковского района составил на жителя райцентра административный протокол за нарушение правил выгула домашних животных.

В качестве доказательств вины чиновник принял лишь заявление другого жителя Злынки, при этом сам владелец животных свою вину категорически отрицал и решил пожаловаться в прокуратуру.

В прокуратуре в свою очередь заявили о том, что начальник отдела ЖКХ и благоустройства «отдал выборочное предпочтение показаниям заявителя».

После вмешательства прокуратуры дело было прекращено «в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения».