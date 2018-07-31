Завотделением Брянской облбольницы № 1 присвоили звание заслуженного врача РФ
Заведующей пульмонологическим отделением Брянской областной больницы № 1 Ларисе Кулешовой присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Звание заслуженного врача Ларисе Кулешовой присвоили за заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщает региональное правительство.
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