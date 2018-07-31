Брянцы остались без Интернета

2 августа жители Брянска столкнулись с отсутствием Интернета.

Во всех районах областного центра Интернет пропал у абонентов «Брянских кабельных сетей». При этом сайт компании оказался недоступен, также горожане жаловались на невозможность дозвониться до оператора.

В «Брянских кабельных сетях» сообщили, что специалисты пытаются решить проблему. «В ближайшее время все восстановится», – заверили в компании.